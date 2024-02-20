Путін цинічно заявив, що Росія "завжди гідно поводилася з військовополоненими"

Російський диктатор Володимир Путін після повідомлень про розстріл українських полонених цинічно заявив, що Росія "завжди дотримувалась міжнародних правових документів та конвенцій" щодо поводження з військовополоненими.

Джерело: Путін під час зустрічі з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомляють пропагандистські ЗМІ

Деталі: Президент країни-агресорки сказав, що зараз російські війська повинні продовжувати практику поводження з військовополоненими у "суворій відповідності з певними міжнародно-правовими документами та міжнародними конвенціями". Він також додав, що росіяни "завжди так діяли", він начебто знає, що полонених утримували "гідно".

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Путін попросив Шойгу і на Авдіївському напрямку "дотримуватися такої ж практики".

В цілому про ситуацію з Авдіївкою він сказав, що події там "потрібно розвивати".

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