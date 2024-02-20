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Путин цинично заявил, что Россия "всегда достойно обращалась с военнопленными"

Татьяна ОлейникВторник, 20 февраля 2024, 18:37
Путин цинично заявил, что Россия всегда достойно обращалась с военнопленными
Владимир Путин. Скриншот

Российский диктатор Владимир Путин после сообщений о расстреле украинских пленных цинично заявил, что Россия "всегда придерживалась международных правовых документов и конвенций" по обращению с военнопленными.

Источник: Путин во время встречи с Министром обороны России Сергеем Шойгу сообщают пропагандистские СМИ

Детали: Президент страны-агрессорки сказал, что сейчас российские войска должны продолжать практику обращения с военнопленными в "строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями". Он также добавил, что россияне "всегда так действовали", он вроде бы знает, что пленных содержали "достойно".

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Путин попросил Шойгу и на Авдеевском направлении "придерживаться такой же практики".

В целом о ситуации с Авдеевкой он сказал, что события там нужно развивать.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 февраля украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке. В воскресенье 18 февраля родные раненых в Авдеевке бойцов, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит", узнали их тела с видео в соцсетях.
  • 19 февраля 110 года отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко, защищавшая Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а расстреляли их.
  • 20 февраля в сети распространили видео расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области. Служба безопасности Украины и прокуроры заявили, что расследуют расстрел.

Темы: пленныеРосcияПутин
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