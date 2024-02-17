3-я ОШБр: Більша частина військ вийшла з Авдіївки, масового потрапляння в полон немає

Станом на вечір суботи більша частина українських військових вийшла з Авдіївки, у 3-й ОШБр не мають інформації про масове взяття їх у полон.

Джерело: пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Олександр Бородін в ефірі проєкту "Української правди" "УП. Підсумки", 3-тя окрема штурмова бригада в Telegram

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Пряма мова: "Наразі ми відійшли на підготовлені позиції… Більша частина вже вийшла, але це тривалий процес. Треба розуміти, що такі операції дуже складні, вони подекуди складніші, ніж штурмові. … Левова частка цього процесу зроблена, але ще деякі елементи залишаються.

Мені не відомо ні про яких людей, які в оточенні. Просто є ще частина кроків, які треба зробити, але логістика працює, все добре".

Деталі: Представник 3-ї ОШБр зазначив, що його бригада відійшла на рубежі, які "підготовлені з інженерної точки зору".

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Йому також невідомо про масове потрапляння українських військових у полон. Однак Бородін зазначив, що робити висновки поки зарано, оскільки процес виходу Сил оборони з Авдіївки ще не завершений.

Пряма мова: "Важко сказати про всіх, там не тільки ми знаходимось. Якогось системного чи на рівні підрозділів потрапляння в полон немає, якщо говорити про мою бригаду".

Більше деталей: Разом з тим, 3-тя окрема штурмова бригада в Telegram зазначила, що до моменту відведення бійці бригади не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій.

"Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з моменту передислокації бригади в Авдіївку її підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії.

Так, противник втратив: понад 1500 загиблими; понад 3500 пораненими та понад 20 одиниць бронетехніки.

Що передувало: В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.

Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.