Путін у привітанні з "23 фєвраля" похвалився оновленою ядерною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія майже на 100% оновила стратегічну ядерну зброю, почала серійне виробництво ракет "Циркон" і закінчує випробування інших ударних комплексів.

Джерело: привітання Путіна з "днем захисника вітчизни", опубліковане на сайті Кремля

Пряма мова Путіна: "З урахуванням реального бойового досвіду ми продовжимо всебічно зміцнювати Збройні Сили, забезпечувати їх постійне технічне переоснащення та модернізацію.

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Сьогодні частка сучасного озброєння і техніки в стратегічних ядерних силах уже досягла 95%, а морської складової "ядерної тріади" − майже 100%.

Розпочався серійний випуск нових гіперзвукових ракет "Циркон". Завершуються випробування інших ударних комплексів".

Деталі: За словами російського диктатора, у грудні 2023 року до "складу ВМФ РФ увійшли нові стратегічні підводні човни, а буквально днями в Казані до Збройних Сил передані чотири ракетоносці Ту-160М".

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Він додав, що в силах загального призначення буде також прагнути до "найвищих показників оснащеності сучасною зброєю і технікою".

Пряма мова Путіна: "Така робота йде системно і послідовно. За останні роки підприємствами ОПК кратно збільшено випуск і постачання у війська найбільш затребуваного озброєння, насамперед високоточних засобів ураження і безпілотних літальних апаратів різних типів, танків, бронемашин, артилерії, а також систем ППО, контрбатарейної боротьби, засобів зв'язку та розвідки".

Деталі: За словами президента РФ, на черзі − розробка і серійний випуск "перспективних зразків та впровадження технологій штучного інтелекту у військовій сфері".

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