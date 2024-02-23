Путін у привітанні з "23 фєвраля" похвалився оновленою ядерною зброєю
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія майже на 100% оновила стратегічну ядерну зброю, почала серійне виробництво ракет "Циркон" і закінчує випробування інших ударних комплексів.
Джерело: привітання Путіна з "днем захисника вітчизни", опубліковане на сайті Кремля
Пряма мова Путіна: "З урахуванням реального бойового досвіду ми продовжимо всебічно зміцнювати Збройні Сили, забезпечувати їх постійне технічне переоснащення та модернізацію.
Сьогодні частка сучасного озброєння і техніки в стратегічних ядерних силах уже досягла 95%, а морської складової "ядерної тріади" − майже 100%.
Розпочався серійний випуск нових гіперзвукових ракет "Циркон". Завершуються випробування інших ударних комплексів".
Деталі: За словами російського диктатора, у грудні 2023 року до "складу ВМФ РФ увійшли нові стратегічні підводні човни, а буквально днями в Казані до Збройних Сил передані чотири ракетоносці Ту-160М".
Він додав, що в силах загального призначення буде також прагнути до "найвищих показників оснащеності сучасною зброєю і технікою".
Пряма мова Путіна: "Така робота йде системно і послідовно. За останні роки підприємствами ОПК кратно збільшено випуск і постачання у війська найбільш затребуваного озброєння, насамперед високоточних засобів ураження і безпілотних літальних апаратів різних типів, танків, бронемашин, артилерії, а також систем ППО, контрбатарейної боротьби, засобів зв'язку та розвідки".
Деталі: За словами президента РФ, на черзі − розробка і серійний випуск "перспективних зразків та впровадження технологій штучного інтелекту у військовій сфері".
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Передісторія:
- Раніше директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявив, що російські окупанти щонайменше двічі застосовували в Україні експериментальні ракети 3М22 "Циркон" − одна з них упала у Дніпровському районі столиці, інша − у місті Вишневе поблизу Києва.
- Рувін також наголосив, що експериментальна ракета "Циркон" не відповідає заявленим росіянами тактико-технічним характеристикам.
- Лише цього року українські захисники знищили два судна Чорноморського флоту РФ. Зокрема, в ніч на 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц".
- А 14 лютого у Чорному морі потопили великий десантний корабель ЧФ РФ "Цезар Куніков".
- У другій половині лютого Повітряні сили ЗСУ лише за тиждень збили 7 російських військових літаків.