Путин в поздравлении с "23 февраля" похвастал обновленным ядерным оружием

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия почти на 100% обновила стратегическое ядерное оружие, начала серийное производство ракет "Циркон" и заканчивает испытания других ударных комплексов.

Источник: поздравление Путина с "днем защитника отечества", опубликованное на сайте Кремля

Прямая речь Путина: "С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооружённые Силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию.

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Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей "ядерной триады" – почти 100%.

Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов".

Детали: По словам российского диктатора, в декабре 2023 года в "состав ВМФ РФ вошли новые стратегические подводные лодки, а буквально на днях в Казани в Вооруженные Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М".

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Он добавил, что в силах общего назначения будет также стремиться к "самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой".

Прямая речь Путина: "Такая работа идет системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки".

Детали: По словам президента РФ, на очереди – разработка и серийный выпуск "перспективных образцов и внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере".

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