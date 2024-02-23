Путин в поздравлении с "23 февраля" похвастал обновленным ядерным оружием
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия почти на 100% обновила стратегическое ядерное оружие, начала серийное производство ракет "Циркон" и заканчивает испытания других ударных комплексов.
Источник: поздравление Путина с "днем защитника отечества", опубликованное на сайте Кремля
Прямая речь Путина: "С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооружённые Силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию.
Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей "ядерной триады" – почти 100%.
Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов".
Детали: По словам российского диктатора, в декабре 2023 года в "состав ВМФ РФ вошли новые стратегические подводные лодки, а буквально на днях в Казани в Вооруженные Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М".
Он добавил, что в силах общего назначения будет также стремиться к "самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой".
Прямая речь Путина: "Такая работа идет системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки".
Детали: По словам президента РФ, на очереди – разработка и серийный выпуск "перспективных образцов и внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере".
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Предыстория:
- Ранее директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что российские оккупанты по меньшей мере дважды применяли в Украине экспериментальные ракеты 3М22 "Циркон" − одна из них упала в Днепровском районе столицы, другая − в городе Вишневое под Киевом.
- Рувин также подчеркнул, что экспериментальная ракета "Циркон" не соответствует заявленным россиянами тактико-техническим характеристикам.
- Только в этом году украинские защитники уничтожили два судна Черноморского флота РФ. В частности, в ночь на 1 февраля воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец".
- А 14 февраля в Черном море потопили большой десантный корабль ЧФ РФ "Цезарь Куников".
- Во второй половине февраля Воздушные силы ВСУ только за неделю сбили 7 российских военных самолетов.