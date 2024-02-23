Матері Навального погрожують поховати його в колонії
Матері російського опозиціонера Олексія Навального Людмилі погрожують поховати його в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.
Джерело: директор російського Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним, Іван Жданов
Пряма мова: "Годину тому матері Олексія зателефонував слідчий і поставив ультиматум. Або вона протягом 3 годин погоджується на таємний похорон без публічного прощання, або Олексія поховають у колонії.
Вона відмовилася вести переговори зі СК, бо в них немає повноважень вирішувати, як і де їй ховати сина.
Вона вимагає дотриматися закону, який зобов'язує слідчих віддати тіло протягом двох діб з моменту встановлення причин смерті".
Деталі: За словами Жданова, згідно з медичними документами, які підписувала матір Навального, ці дві доби закінчуються 24 лютого.
Жінка наполягає на тому, щоб російська влада дала провести похорон і панахиду відповідно до звичаїв.
Адвокати Людмили Навальної подали заяву до СК РФ із проханням провести перевірку і порушити кримінальну справу за статтею про наругу над тілом померлого.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"
- У грудні 2023 року опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", яка розташована у селищі Харп в Ямало-Ненецькому автономному окрузі
- Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.
- 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.
- 20 лютого матір Олексія Навального Людмила записала відеозвернення до президента РФ з вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.
- Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала звернення, в якому розповіла, що слідчі показали їй тіло сина, однак вимагають поховати його таємно.