Матері Навального погрожують поховати його в колонії

Матері російського опозиціонера Олексія Навального Людмилі погрожують поховати його в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.

Джерело: директор російського Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним, Іван Жданов

Пряма мова: "Годину тому матері Олексія зателефонував слідчий і поставив ультиматум. Або вона протягом 3 годин погоджується на таємний похорон без публічного прощання, або Олексія поховають у колонії.

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Вона відмовилася вести переговори зі СК, бо в них немає повноважень вирішувати, як і де їй ховати сина.

Вона вимагає дотриматися закону, який зобов'язує слідчих віддати тіло протягом двох діб з моменту встановлення причин смерті".

Деталі: За словами Жданова, згідно з медичними документами, які підписувала матір Навального, ці дві доби закінчуються 24 лютого.

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Жінка наполягає на тому, щоб російська влада дала провести похорон і панахиду відповідно до звичаїв.

Адвокати Людмили Навальної подали заяву до СК РФ із проханням провести перевірку і порушити кримінальну справу за статтею про наругу над тілом померлого.

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