Матери Навального угрожают похоронить его в колонии

Матери российского оппозиционера Алексея Навального Людмиле угрожают похоронить его в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.

Источник: директор российского Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, Иван Жданов

Прямая речь: "Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Либо она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, либо Алексея похоронят в колонии.

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Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына.

Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти".

Детали: По словам Жданова, согласно медицинским документам, которые подписывала мать Навального, эти двое суток заканчиваются 24 февраля.

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Женщина настаивает на том, чтобы российские власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями.

Адвокаты Людмилы Навальной подали заявление в СК с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по статье о надругательстве над телом умершего.

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