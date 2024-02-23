Матери Навального угрожают похоронить его в колонии
Матери российского оппозиционера Алексея Навального Людмиле угрожают похоронить его в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
Источник: директор российского Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, Иван Жданов
Прямая речь: "Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Либо она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, либо Алексея похоронят в колонии.
Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына.
Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти".
Детали: По словам Жданова, согласно медицинским документам, которые подписывала мать Навального, эти двое суток заканчиваются 24 февраля.
Женщина настаивает на том, чтобы российские власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями.
Адвокаты Людмилы Навальной подали заявление в СК с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по статье о надругательстве над телом умершего.
Предыстория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме"
- В декабре 2023 года оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", которая расположена в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе
- Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.
- 19 февраля Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, оппозиционного политика Алексея Навального, но ни ее, ни адвокатов не пустили.
- 20 февраля мать Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.
- Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала обращение, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют похоронить его тайно.