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Матери Навального угрожают похоронить его в колонии

Алена МазуренкоПятница, 23 февраля 2024, 18:05
Матери Навального угрожают похоронить его в колонии
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Матери российского оппозиционера Алексея Навального Людмиле угрожают похоронить его в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.

Источник: директор российского Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, Иван Жданов

Прямая речь: "Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Либо она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, либо Алексея похоронят в колонии.

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Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына.

Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти".

Детали: По словам Жданова, согласно медицинским документам, которые подписывала мать Навального, эти двое суток заканчиваются 24 февраля.

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Женщина настаивает на том, чтобы российские власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями.

Адвокаты Людмилы Навальной подали заявление в СК с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по статье о надругательстве над телом умершего.

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме"
  • В декабре 2023 года оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", которая расположена в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе
  • Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.
  • 19 февраля Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, оппозиционного политика Алексея Навального, но ни ее, ни адвокатов не пустили.
  • 20 февраля мать Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.
  • Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала обращение, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют похоронить его тайно.

Темы: НавальныйРосcия
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