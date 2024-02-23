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Кулеба: Іспанія готує військову підтримку для України, яка міститиме боєприпаси

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 22:30
Кулеба: Іспанія готує військову підтримку для України, яка міститиме боєприпаси
getty images

Міністри закордонних справ України та Іспанії Дмитро Кулеба й Хосе Мануель Альбарес 23 лютого провели зустріч на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу

Деталі: Голова МЗС зазначив, що під час зустрічі подякував іспанському колезі "за підтримку та солідарність Іспанії з Україною".

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"Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який міститиме боєприпаси", – додав Кулеба, не уточнюючи подробиць.

Також міністри обговорили українську "формулу миру", проведення глобального "саміту миру" та вступ України до Європейського Союзу.

Після засідання Контактної групи з питань оборони України Іспанія оголошувала про відправлення Україні нової морської партії гусеничних бронетранспортерів М113, а також різного озброєння для "протиповітряної оборони, протиповітряних операцій і військово-морських операцій"

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Теми: ІспаніяКулеба Дмитродопомога Україні
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