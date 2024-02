Кулеба: Іспанія готує військову підтримку для України, яка міститиме боєприпаси

Міністри закордонних справ України та Іспанії Дмитро Кулеба й Хосе Мануель Альбарес 23 лютого провели зустріч на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу

Деталі: Голова МЗС зазначив, що під час зустрічі подякував іспанському колезі "за підтримку та солідарність Іспанії з Україною".

"Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який міститиме боєприпаси", – додав Кулеба, не уточнюючи подробиць.

Також міністри обговорили українську "формулу миру", проведення глобального "саміту миру" та вступ України до Європейського Союзу.

