У збитому А-50 загинули 10 росіян, з них п'ять майорів – джерела
Екіпаж з 10 окупантів загинув у збитому 23 лютого російському літаку А-50у.
Джерело: співрозмовники у ГУР
Деталі: За даними джерела, усі 10 росіян, що були у літаку, загинули. Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.
Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.
Жертв від падіння літака на землі немає.
Серед загиблих:
- командир корабля – майор Боровиков;
- помічник командира – майор Чанцев;
- штурман – капітан Провалов;
- бортовий інженер – капітан Васильєв;
- старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;
- начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;
- штурман наведення – майор Рулюк;
- штурман наведення – лейтенант Тельманов;
- старший бортовий інженер – капітан Бєлов;
- бортовий інженер – майор Солдаткін.
Передісторія:
23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.
Головне управління розвідки інформує, що після збиття А-50у ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.
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