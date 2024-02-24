У збитому А-50 загинули 10 росіян, з них п'ять майорів – джерела

Екіпаж з 10 окупантів загинув у збитому 23 лютого російському літаку А-50у.

Джерело: співрозмовники у ГУР

Деталі: За даними джерела, усі 10 росіян, що були у літаку, загинули. Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

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Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Жертв від падіння літака на землі немає.

Серед загиблих:

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командир корабля – майор Боровиков;

помічник командира – майор Чанцев;

штурман – капітан Провалов;

бортовий інженер – капітан Васильєв;

старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;

начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;

штурман наведення – майор Рулюк;

штурман наведення – лейтенант Тельманов;

старший бортовий інженер – капітан Бєлов;

бортовий інженер – майор Солдаткін.

Передісторія:

23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.

Головне управління розвідки інформує, що після збиття А-50у ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.

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