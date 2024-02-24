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У збитому А-50 загинули 10 росіян, з них п'ять майорів – джерела

Роман Кравець, Роман ПетренкоСубота, 24 лютого 2024, 12:58
У збитому А-50 загинули 10 росіян, з них п'ять майорів – джерела
фото ілюстративне

Екіпаж з 10 окупантів загинув у збитому 23 лютого російському літаку А-50у.

Джерело: співрозмовники у ГУР

Деталі: За даними джерела, усі 10 росіян, що були у літаку, загинули. Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

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Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Жертв від падіння літака на землі немає.

Серед загиблих:

ВІДЕО ДНЯ
  • командир корабля – майор Боровиков;
  • помічник командира – майор Чанцев;
  • штурман – капітан Провалов;
  • бортовий інженер – капітан Васильєв;
  • старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;
  • начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;
  • штурман наведення – майор Рулюк;
  • штурман наведення – лейтенант Тельманов;
  • старший бортовий інженер – капітан Бєлов;
  • бортовий інженер – майор Солдаткін.

Передісторія: 

23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.

Головне управління розвідки інформує, що після збиття А-50у ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.

Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо

Теми: Росіяавіа
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