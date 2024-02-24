В сбитом А-50 погибли 10 россиян, из них пять майоров - источники

Экипаж из 10 оккупантов погиб в сбитом 23 февраля российском самолете А-50.

Источник: собеседники в ГУР

Детали: По данным источника, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

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Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Жертв от падения самолета на земле нет.

Среди погибших:

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командир корабля - майор Боровиков;

помощник командира - майор Чанцев;

штурман - капитан Провалов;

бортовой инженер - капитан Васильев;

старший воздушный радист - прапорщик Хрулев;

начальник расчета, начальник смены - майор Федосов;

штурман наведения - майор Рулюк;

штурман наведения - лейтенант Тельманов;

старший бортовой инженер - капитан Белов;

бортовой инженер - майор Солдаткин.

Предыстория:

23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

Главное управление разведки информирует, что после сбития А-50у еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.

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