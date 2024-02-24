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Тіло Навального нарешті віддали матері

Катерина ТищенкоСубота, 24 лютого 2024, 17:33
Тіло Навального нарешті віддали матері
акція пам'яті Навального в Нідерландах, ілюстративне фото Getty Images

Російські тюремники нарешті віддали тіло опозиціонера Олексія Навального його матері.

Джерело: прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х

Пряма мова: "Тіло Олексія віддали матері. Спасибі велике всім, хто вимагав цього разом із нами.

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Поки Людмила Іванівна в Салехарді. Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи буде влада заважати провести його так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію в міру її надходження".

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
  • 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили. 20 лютого матір Олексія Навального записала відеозвернення до президента РФ з вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати. 
  • 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон. 

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Теми: НавальнийРосія
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