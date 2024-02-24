Тело Навального наконец отдали матери

Российские тюремщики наконец отдали тело оппозиционера Алексея Навального его матери.

Источник: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети Х

Прямая речь: "Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами.

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Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления".

Предыстория:

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".

19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 20 февраля мать Навального записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.

23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.