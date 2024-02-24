Зеленський: Україна застосовуватиме зброю партнерів лише на окупованих територіях
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав, лише на українських тимчасово окупованих.
Джерело: Зеленський під час пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу".
"Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території".
Деталі: Він подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам – за підтримку України в боротьбі з агресією Росії.
Передісторія:
- 23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 між Єйськом та Краснодаром.
- За даними джерел УП в ГУР, літак збили з радянського ЗРК С-200.
- Співрозмовники повідомляють, що в збитому 23 лютого російському літаку А-50 загинув екіпаж з 10 окупантів.