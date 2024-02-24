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Зеленський: Україна застосовуватиме зброю партнерів лише на окупованих територіях

Катерина ТищенкоСубота, 24 лютого 2024, 18:46
Зеленський: Україна застосовуватиме зброю партнерів лише на окупованих територіях
Володимир Зеленський під час зустрічі з партнерами України 24 лютого 2024 року, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав, лише на українських тимчасово окупованих.

Джерело: Зеленський під час пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу".

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"Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території".

Деталі: Він подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам – за підтримку України в боротьбі з агресією Росії.

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Теми: Зеленськийзброядопомога Україні
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