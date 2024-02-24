Зеленский: Украина будет применять оружие партнеров только на оккупированных территориях

Владимир Зеленский во время встречи с партнерами Украины 24 февраля 2024 года, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не будет применять оружие партнеров на территориях других государств, только на украинских временно оккупированных.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а в некоторых направлениях невозможно защищать свое государство".

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"Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории".

Детали: Он поблагодарил украинских воинов за эффективную работу в уничтожении вражеской техники, а партнеров – за поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

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