Зеленский: Украина будет применять оружие партнеров только на оккупированных территориях
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не будет применять оружие партнеров на территориях других государств, только на украинских временно оккупированных.
Источник: Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ
Прямая речь: "Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а в некоторых направлениях невозможно защищать свое государство".
"Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории".
Детали: Он поблагодарил украинских воинов за эффективную работу в уничтожении вражеской техники, а партнеров – за поддержку Украины в борьбе с агрессией России.
Предыстория:
- 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 между Ейском и Краснодаром.
- По данным источников УП в ГУР, самолет сбили из советского ЗРК С-200.
- Собеседники сообщают, что в сбитом 23 февраля российском самолете А-50 погиб экипаж из 10 оккупантов.