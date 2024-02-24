Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.

Источник: аналитики DeepState, боец 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" в Telegram, ресурсы оккупантов

Дословно DeepState: "Враг оккупировал Ласточкино. Кацапы продолжают давить на Северное и Орловку".

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Детали: Ранее боец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил в своем телеграмм-канале, что украинским подразделениям пришлось отойти из Ласточкино во избежание перекрытия логистических путей и сохранения личного состава.

Также видео из населенного пункта публиковали ресурсы оккупантов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.

19 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении Донецкой области.

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