Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState
Суббота, 24 февраля 2024, 22:14
Российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.
Источник: аналитики DeepState, боец 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" в Telegram, ресурсы оккупантов
Дословно DeepState: "Враг оккупировал Ласточкино. Кацапы продолжают давить на Северное и Орловку".
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Детали: Ранее боец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил в своем телеграмм-канале, что украинским подразделениям пришлось отойти из Ласточкино во избежание перекрытия логистических путей и сохранения личного состава.
Также видео из населенного пункта публиковали ресурсы оккупантов.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.
- 19 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении Донецкой области.
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