Якщо в РФ впаде ще один А-50, їм доведеться припиняти цілодобове чергування – Буданов

У Росії залишилося шість літаків А-50, і якщо вони втратять ще один – тоді не зможуть чергувати цілодобово, пояснив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Джерело: Буданов у коментарях журналістам в кулуарах форуму "Україна. Рік 2024"

Пряма мова Буданова: "Ще шість (залишилося – ред.). Дві повних зміни.

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Ще один впаде, і цілодобове чергування доведеться припиняти".

Деталі: Буданов заявив, що над операцією працювали декілька тижнів, але наголосив, що не підлаштовувалися під 23 лютого – "чекали літак, а не дату".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.

Головне управління розвідки інформує, що після збиття А-50у ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.

Екіпаж з 10 окупантів, серед яких 5 майорів, загинув у збитому 23 лютого російському літаку А-50у.

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