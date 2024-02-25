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Если у РФ упадет еще один А-50, им придется прекращать круглосуточное дежурство – Буданов

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 15:16
Если у РФ упадет еще один А-50, им придется прекращать круглосуточное дежурство – Буданов
фото: дмитрий ларин, уп

У России осталось шесть самолетов А-50, и если они потеряют еще один - тогда не смогут дежурить круглосуточно, пояснил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Источник: Буданов в комментариях журналистам в кулуарах форума "Украина. Год 2024"

Прямая речь Буданова: "Еще шесть (осталось - ред.). Две полных смены.

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Еще один упадет, и круглосуточное дежурство придется прекращать".

Детали: Буданов заявил, что над операцией работали несколько недель, но подчеркнул, что не подстраивались под 23 февраля - "ждали самолет, а не дату".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
  • Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.
  • Главное управление разведки информирует, что после сбития А-50у еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.
  • Экипаж из 10 оккупантов, среди которых 5 майоров, погиб в сбитом 23 февраля российском самолете А-50.

Знать больше: Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Темы: Будановавиа
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