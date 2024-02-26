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Росія з трьох сторін штурмує Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного – ОСУВ "Таврія"

"Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 18:51
Росія з трьох сторін штурмує Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного – ОСУВ Таврія
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Російські війська намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу Збройних сил України з Ласточкиного на Донеччині. 

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телемарафону новин

Пряма мова: "Збройні сили, дійсно, здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху".

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Деталі: За словами Лиховія, підрозділи Сил оборони докладають максимальних зусиль, щоб "нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого "гарматного м'яса", маючи перевагу в авіації та артилерії".

Також речник повідомив, що на Авдіївському напрямку російська авіація й артилерія перетворює фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому підрозділи Сил оборони змушені подекуди відходити із займаних позицій.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 лютого з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.
  • 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП заявив, що Ласточкине не окуповане, підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю селища, там тривали бої за населений пункт.
  • 26 лютого українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку. 

Теми: Збройні силиокупація
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