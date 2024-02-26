Россия с трех сторон штурмует Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино - ОСУВ "Таврия"

Российские войска пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после отхода Вооруженных сил Украины из Ласточкино в Донецкой области.

Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Вооруженные силы, действительно, осуществили отход от поселка Ласточкино, который расположен сразу к западу после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их с трех направлений, но они не имеют успеха".

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Детали: По словам Лиховия, подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы "уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего "пушечного мяса", имея преимущество в авиации и артиллерии".

Также спикер сообщил, что на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращает фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому подразделения Сил обороны вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций.

Предыстория:

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24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.

25 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.

26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении.





