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Россия с трех сторон штурмует Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино - ОСУВ "Таврия"

"Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 18:51
Россия с трех сторон штурмует Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино - ОСУВ Таврия
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Российские войска пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после отхода Вооруженных сил Украины из Ласточкино в Донецкой области. 

Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Вооруженные силы, действительно, осуществили отход от поселка Ласточкино, который расположен сразу к западу после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их с трех направлений, но они не имеют успеха".

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Детали: По словам Лиховия, подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы "уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего "пушечного мяса", имея преимущество в авиации и артиллерии".

Также спикер сообщил, что на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращает фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому подразделения Сил обороны вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.
  • 25 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.
  • 26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении.  



Темы: Вооруженные силыоккупация
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