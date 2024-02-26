Россия с трех сторон штурмует Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино - ОСУВ "Таврия"
Российские войска пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после отхода Вооруженных сил Украины из Ласточкино в Донецкой области.
Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона новостей
Прямая речь: "Вооруженные силы, действительно, осуществили отход от поселка Ласточкино, который расположен сразу к западу после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их с трех направлений, но они не имеют успеха".
Детали: По словам Лиховия, подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы "уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего "пушечного мяса", имея преимущество в авиации и артиллерии".
Также спикер сообщил, что на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращает фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому подразделения Сил обороны вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций.
Предыстория:
- 24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.
- 25 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.
- 26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении.