ЗСУ вийшли з Ласточкиного, тримають оборону на новому рубежі − ОСУВ "Таврія"

Станом на 26 лютого українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку.

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в марафоні новин

Пряма мова Лиховія: "Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку".

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Передісторія:

24 лютого з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.

25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП заявив, що Ласточкине не окуповане, підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю селища, там тривали бої за населений пункт.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.

19 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевнив, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіїівському напрямку Донеччини.