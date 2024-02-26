ЗСУ вийшли з Ласточкиного, тримають оборону на новому рубежі − ОСУВ "Таврія"
Понеділок, 26 лютого 2024, 12:04
Станом на 26 лютого українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку.
Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в марафоні новин
Пряма мова Лиховія: "Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку".
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Передісторія:
- 24 лютого з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.
- 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП заявив, що Ласточкине не окуповане, підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю селища, там тривали бої за населений пункт.
- 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.
- 19 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевнив, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіїівському напрямку Донеччини.
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