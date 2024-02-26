Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вийшли з Ласточкиного, тримають оборону на новому рубежі − ОСУВ "Таврія"

Ірина БалачукПонеділок, 26 лютого 2024, 12:04
ЗСУ вийшли з Ласточкиного, тримають оборону на новому рубежі − ОСУВ Таврія
Скриншот з deepstatemap.live

Станом на 26 лютого українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку.  

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в марафоні новин

Пряма мова Лиховія: "Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку".

Реклама:

Читайте також: Останні дні Авдіївки. Що призвело до виходу українських сил з міста і як він відбувався

Передісторія:

  • 24 лютого з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.
  • 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП заявив, що Ласточкине не окуповане, підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю селища, там тривали бої за населений пункт.
  • 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.
  • 19 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевнив, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіїівському напрямку Донеччини.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: окупаціяАвдіївка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
окупація
"Крим перетворюється на військовий шпиталь". Як велика війна змінила окупований півострів 
ЦНС: На окупованих територіях Росія вже розпочала "дострокове голосування"
Росіяни не окупували Ласточкине, йдуть бої на околиці – ОСУВ "Таврія"
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: