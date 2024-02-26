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Зеленський розповів, що Сирський готує два плани для війни, залежно від допомоги США

Олександр ШумілінПонеділок, 26 лютого 2024, 19:41
Зеленський розповів, що Сирський готує два плани для війни, залежно від допомоги США
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розповів, що від військової допомоги США буде залежати, як буде поводити себе українська армія на полі бою.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю CNN

Деталі: За словами Зеленського, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану, як воювати далі. "Якщо Київ отримає допомогу від США, він зможе почати відтісняти назад Росію. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні", - сказано у матеріалі.

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Зеленський також заявив, що без допомоги США Україні буде не тільки важко здобути нові перемоги на полі бою, але й складно утримувати оборону цього року.

Пряма мова Зеленського: "Люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, бригади не будуть готові... не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові до оборони, до того, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У неділю 25 лютого Зеленський під час пресконференції заявив, що березень-квітень будуть складними для України, а також повідомив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа.  
  • Також він розповів, що якби Україна отримала достатньо зброї, то розбила би росіян.

Теми: СШАвійна
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