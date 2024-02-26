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Зеленский рассказал, что Сырский разрабатывает два плана для войны, в зависимости от помощи США

Александр ШумилинПонедельник, 26 февраля 2024, 19:41
Зеленский рассказал, что Сырский разрабатывает два плана для войны, в зависимости от помощи США
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что от военной помощи США будет зависеть, как будет вести себя украинская армия на поле боя.

Источник: Зеленский в интервью CNN

Детали: По словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана, как воевать дальше. "Если Киев получит помощь от США, он сможет начать оттеснять назад Россию. Если же нет, то придется сосредоточиться только на обороне", - сказано в материале.

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Зеленский также заявил, что без помощи США Украине будет не только трудно одержать новые победы на поле боя, но и сложно удерживать оборону в этом году.

Прямая речь Зеленского: "Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье 25 февраля Зеленский во время пресс-конференции заявил, что март-апрель будут сложными для Украины, а также сообщил, что Россия готовит наступление на конец мая или на начало лета.  
  • Также он рассказал, что если бы Украина получила достаточно оружия, то разбила бы россиян.

Темы: СШАвойна
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