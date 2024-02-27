ОСУВ "Таврія" підтвердило, що ЗСУ відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою  

На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли від сіл Степове та Сєверне в Донецькій області.

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих населених пунктів Сєверне та Степове".

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Деталі: За словами речника, запеклі бої за Сєверне тривали ввечері і вночі. Ворог зазнав великих втрат.

Також Лиховій зазначив, що українські військові стабілізували лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Зокрема, штурмові групи противника були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка.

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