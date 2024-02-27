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ОСУВ "Таврія" підтвердило, що ЗСУ відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою  

"Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 16:33
ОСУВ Таврія підтвердило, що ЗСУ відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою  
СКРИНШОТ З DEEPSTATEMAP.LIVE

На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли від сіл Степове та Сєверне в Донецькій області. 

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих населених пунктів Сєверне та Степове". 

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Деталі: За словами речника, запеклі бої за Сєверне тривали ввечері і вночі. Ворог зазнав великих втрат. 

Також Лиховій зазначив, що українські військові стабілізували лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Зокрема, штурмові групи противника були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 лютого з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.
  • 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП заявив, що Ласточкине не окуповане, підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю селища, там тривали бої за населений пункт.
  • 26 лютого українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку. 
  • 27 лютого аналітики DeepState повідомили, що російські війська просуваються на захід і північний захід від Авдіївки в Донецькій області, слідом за Ласточкиним захопили селища Степове й Сєверне.

Теми: Донецька областьАвдіївкавійна
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