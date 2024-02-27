ОСУВ "Таврія" підтвердило, що ЗСУ відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою
Вівторок, 27 лютого 2024, 16:33
На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли від сіл Степове та Сєверне в Донецькій області.
Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих населених пунктів Сєверне та Степове".
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Деталі: За словами речника, запеклі бої за Сєверне тривали ввечері і вночі. Ворог зазнав великих втрат.
Також Лиховій зазначив, що українські військові стабілізували лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Зокрема, штурмові групи противника були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 24 лютого з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.
- 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП заявив, що Ласточкине не окуповане, підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю селища, там тривали бої за населений пункт.
- 26 лютого українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку.
- 27 лютого аналітики DeepState повідомили, що російські війська просуваються на захід і північний захід від Авдіївки в Донецькій області, слідом за Ласточкиним захопили селища Степове й Сєверне.