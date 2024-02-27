Російські війська зайняли ще два села західніше Авдіївки – DeepState
Аналітики DeepState повідомляють, що російські війська просуваються на захід і північний захід від Авдіївки в Донецькій області, слідом за Ласточкиним захопили селища Степове й Сєверне.
Джерело: DeepState у Telegram
Дослівно: "Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне.
Де далі командування ОСУВ Таврія заявить про "підготовлені" рубежі оборони?".
Деталі: DeepState додає, що ворог намагається тиснути західніше Авдіївки для того, щоб "вийти на оперативний простір". На інших ділянках також складно, але не так як біля Авдіївки, зазначають аналітики.
Ще в неділю українські бійці відбили 4 "накати" на Степове, але з огляду на ризики було вирішено покинути село. Росіяни вже закріплюються на західних околицях. Вони зазнали чималих втрат від артилерії ЗСУ.
Противник продовжує атакувати Орлівку, заходячи в саме село. Біля Тоненького загарбники намагаються увірватися з півночі в село.
З'явилися кадри, де на західних околицях Сєверного росіяни проводять зачистку руїн.
Також окупанти посилили тиск на Красногорівку й проводять штурмові дії як з півдня, так і зі сходу. Ворог продовжує вести штурмові дії в Георгіївці, Новомихайлівці та Побєді. В останній Сили оборони дали суттєву відсіч.
Передісторія:
- 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів із Авдіївки. Тоді командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняв, що захисники закріпилися на нових рубежах. ЗСУ зазнали втрат, частина бійців зникли безвісти чи потрапили в полон.
- 24 лютого DeepState повідомив, що російські війська окупували селище Ласточкине, яке було першою ціллю загарбників після Авдіївки.
- 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські бійці відійшли на західну околицю с. Ласточкине, де зайняли "підготовлені оборонні позиції", однак уже 26 лютого він підтвердив відхід від селища Ласточкине для оборони по лінії Орлівка − Тоненьке − Бердичі.
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УП: Новина доповнена деталями після публікації.