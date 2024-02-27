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Російські війська зайняли ще два села західніше Авдіївки – DeepState

Олена РощінаВівторок, 27 лютого 2024, 08:31
Російські війська зайняли ще два села західніше Авдіївки – DeepState
Російські війська просуваються на захід від Авдіївки, DeepState map

Аналітики DeepState повідомляють, що російські війська просуваються на захід і північний захід від Авдіївки в Донецькій області, слідом за Ласточкиним захопили селища Степове й Сєверне.

Джерело: DeepState у Telegram

Дослівно: "Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне.

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Степове та Сєверне окуповано
Степове та Сєверне окуповано
DeepState map

Деталі: DeepState додає, що ворог намагається тиснути західніше Авдіївки для того, щоб "вийти на оперативний простір". На інших ділянках також складно, але не так як біля Авдіївки, зазначають аналітики. 

Ще в неділю українські бійці відбили 4 "накати" на Степове, але з огляду на ризики було вирішено покинути село. Росіяни вже закріплюються на західних околицях. Вони зазнали чималих втрат від артилерії ЗСУ. 

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Противник продовжує атакувати Орлівку, заходячи в саме село. Біля Тоненького загарбники намагаються увірватися з півночі в село. 

З'явилися кадри, де на західних околицях Сєверного росіяни проводять зачистку руїн. 

Також окупанти посилили тиск на Красногорівку й проводять штурмові дії як з півдня, так і зі сходу. Ворог продовжує вести штурмові дії в Георгіївці, Новомихайлівці та Побєді. В останній Сили оборони дали суттєву відсіч.

Передісторія: 

Знати більше: Останні дні Авдіївки. Що призвело до виходу українських сил з міста і як він відбувався

УП: Новина доповнена деталями після публікації.

Теми: Донецька областьАвдіївкавійна
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