ОСУВ "Таврия" подтвердило, что ВСУ отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой
Вторник, 27 февраля 2024, 16:33
На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли от сел Степное и Северное в Донецкой области.
Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших населенных пунктов Северное и Степное".
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Детали: По словам спикера, ожесточенные бои за Северное продолжались вечером и ночью. Враг понес большие потери.
Также Лиховий отметил, что украинские военные стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи. В частности, штурмовые группы противника были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.
- 25 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.
- 26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении.
- 27 февраля аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвигаются на запад и северо-запад от Авдеевки в Донецкой области, вслед за Ласточкино захватили поселки Степное и Северное.