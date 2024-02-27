ОСУВ "Таврия" подтвердило, что ВСУ отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой  

На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли от сел Степное и Северное в Донецкой области.

Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших населенных пунктов Северное и Степное".

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Детали: По словам спикера, ожесточенные бои за Северное продолжались вечером и ночью. Враг понес большие потери.

Также Лиховий отметил, что украинские военные стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи. В частности, штурмовые группы противника были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка.

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