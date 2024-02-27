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ОСУВ "Таврия" подтвердило, что ВСУ отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой  

"Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 16:33
ОСУВ Таврия подтвердило, что ВСУ отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой  
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На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли от сел Степное и Северное в Донецкой области.

Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших населенных пунктов Северное и Степное". 

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Детали: По словам спикера, ожесточенные бои за Северное продолжались вечером и ночью. Враг понес большие потери. 

Также Лиховий отметил, что украинские военные стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи. В частности, штурмовые группы противника были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.
  • 25 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.
  • 26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении. 
  • 27 февраля аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвигаются на запад и северо-запад от Авдеевки в Донецкой области, вслед за Ласточкино захватили поселки Степное и Северное.

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойна
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