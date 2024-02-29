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Буданов про звільнення Залужного: Якщо все було прекрасно, то чому ми там, де є?

Ірина БалачукЧетвер, 29 лютого 2024, 09:53
Буданов про звільнення Залужного: Якщо все було прекрасно, то чому ми там, де є?
Кирило Буданов. Фото з Telegram

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов не вірить, що до звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ призвели якісь особисті розбіжності між ним і президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: CBC News

Дослівно видання: "Відповідаючи на запитання про очевидний розкол, Буданов сказав, що навряд чи можуть бути особисті розбіжності між чоловіками, коли один з них є "прямим підлеглим іншого".

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Він також вважає, що Зеленський прийняв правильне рішення, замінивши Залужного".

Пряма мова Буданова: "Якщо все добре, і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?".

Що було раніше: У січні видання FT з посиланням на кілька джерел повідомляло, що можливими кандидатами на посаду головнокомандувача ЗСУ замість Залужного були командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський і керівник Головного управління військової розвідки Кирило Буданов, які є близькими до Зеленського.

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Джерела BBC у військових колах повідомляли, що ні Сирський, ані Буданов не горять бажанням займати крісло Залужного і відмовилися від цього призначення. Водночас джерело в одній з українських спецслужб сказало виданню, що не можна уявити, що будь-який генерал відмовиться виконувати рішення президента про призначення головнокомандувачем.

Знати більше:  Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного

Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський, якого Зеленський призначив головнокомандувачем

Передісторія:

  • 8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.
  • Президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного та ключове керівництво ЗСУ, сказав, що це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. 

Теми: БудановЗалужнийзвільнення
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