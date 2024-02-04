Зеленський провів нараду в Кривому Розі щодо ситуації з водою й світлом в області
Президент Володимир Зеленський у Кривому Разі провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпропетровщини.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Зараз – Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого. Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей.
Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, – кожній ремонтній бригаді.
Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району".
Деталі: Зеленський додав, що заслухав окрему доповідь щодо захисту від диверсантів та колаборантів.
"У правоохоронців є непогані результати", – сказав він.
Зеленський також заявив, що Росія розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак.
"Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, збивати дрони. І наші воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Зокрема, ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього", – підкреслив президент.
Що передувало: Перед цим Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у селі Роботине в Запорізькій області.
Крім того, в межах поїздки на Дніпропетровщину він відвідав розташування Повітряного командування "Схід" Збройних Сил України та вручив державні нагороди пілотам.
Передісторія:
- В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.
- Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.
- Пізніше ввечері через перевантаження мереж деякі райони Кривого Рогу, а також навколишні 5 громад залишилися без електропостачання.
- Опівночі енергетики відновили світло до кожної домівки у Кривому Розі та району після перезавантаження мереж.