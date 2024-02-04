Зеленський провів нараду в Кривому Розі щодо ситуації з водою й світлом в області

Президент Володимир Зеленський у Кривому Разі провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпропетровщини.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз – Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого. Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей.

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Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, – кожній ремонтній бригаді.

Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району".

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Деталі: Зеленський додав, що заслухав окрему доповідь щодо захисту від диверсантів та колаборантів.

"У правоохоронців є непогані результати", – сказав він.

Зеленський також заявив, що Росія розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак.

"Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, збивати дрони. І наші воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Зокрема, ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього", – підкреслив президент.

Що передувало: Перед цим Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у селі Роботине в Запорізькій області.

Крім того, в межах поїздки на Дніпропетровщину він відвідав розташування Повітряного командування "Схід" Збройних Сил України та вручив державні нагороди пілотам.

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