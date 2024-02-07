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Окупанти вночі атакували 15 "Шахедами": 12 збили − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 7 лютого 2024, 08:29
Окупанти вночі атакували 15 Шахедами: 12 збили − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу

Російські окупанти вночі запустили 15 безпілотників "Шахед" по Україні, 12 з них вдалося знищити.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА".  

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Деталі: Вранці 7 лютого Росія завдає ракетного удару по Україні, по всій території країни оголосили повітряну тривогу. 

У Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, повідомлялося, що ракети маневрували над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.

Також звуки вибухів чули у Києві та області. За словами мера, у Києві через ракетну атаку в Дніпровському районі постраждали 2 людини, уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії.

ВІДЕО ДНЯ

У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки є поранені люди та пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі, повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.

Теми: безпілотникиРосіявійна
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