Окупанти вночі атакували 15 "Шахедами": 12 збили − Генштаб

Російські окупанти вночі запустили 15 безпілотників "Шахед" по Україні, 12 з них вдалося знищити.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА".

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Деталі: Вранці 7 лютого Росія завдає ракетного удару по Україні, по всій території країни оголосили повітряну тривогу.

У Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, повідомлялося, що ракети маневрували над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.

Також звуки вибухів чули у Києві та області. За словами мера, у Києві через ракетну атаку в Дніпровському районі постраждали 2 людини, уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії.

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У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки є поранені люди та пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі, повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.