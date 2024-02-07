Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Київщині: є постраждалі, уламки пошкодили будинки та авто

Ірина БалачукСереда, 7 лютого 2024, 09:52
Удар росіян по Київщині: є постраждалі, уламки пошкодили будинки та авто
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У результаті падіння уламків збитих російських ракет у Київській області постраждали 2 людини, пошкоджені 14 приватних та 2 багатоповерхових будинки, освітній заклад та машини.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко в Facebook та ДСНС у Telegram

Пряма мова Кравченка: "Дякую нашим силам ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Падіння уламків фіксуються у 8 населених пунктах у 2 районах області.

Реклама:

За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога".

Деталі: За словами голови ОВА, уламками ворожих ракет пошкоджені 14 приватних будинків, господарчі споруди, паркани, декілька легкових авто.

В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. У 2 багатоквартирних будинках уламки в квартирах.

ВІДЕО ДНЯ

У ДСНС уточнили, що житлові будинки пошкоджені у Бучанському та Фастівському районах Київщини.

Передісторія:

Теми: Київська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Київська область
Били і виводили на розстріл: СБУ встановила 4 окупантів, причетних до катувань на Київщині
На Київщині з пожежі врятували 5 дітей і 2 дорослих
Під Києвом невдовзі пройдуть військові навчання: може бути гучно, і вночі теж
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: