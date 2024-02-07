Удар росіян по Київщині: є постраждалі, уламки пошкодили будинки та авто

У результаті падіння уламків збитих російських ракет у Київській області постраждали 2 людини, пошкоджені 14 приватних та 2 багатоповерхових будинки, освітній заклад та машини.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко в Facebook та ДСНС у Telegram

Пряма мова Кравченка: "Дякую нашим силам ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Падіння уламків фіксуються у 8 населених пунктах у 2 районах області.

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За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога".

Деталі: За словами голови ОВА, уламками ворожих ракет пошкоджені 14 приватних будинків, господарчі споруди, паркани, декілька легкових авто.

В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. У 2 багатоквартирних будинках уламки в квартирах.

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У ДСНС уточнили, що житлові будинки пошкоджені у Бучанському та Фастівському районах Київщини.

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