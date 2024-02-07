Удар росіян по Київщині: є постраждалі, уламки пошкодили будинки та авто
У результаті падіння уламків збитих російських ракет у Київській області постраждали 2 людини, пошкоджені 14 приватних та 2 багатоповерхових будинки, освітній заклад та машини.
Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко в Facebook та ДСНС у Telegram
Пряма мова Кравченка: "Дякую нашим силам ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Падіння уламків фіксуються у 8 населених пунктах у 2 районах області.
За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога".
Деталі: За словами голови ОВА, уламками ворожих ракет пошкоджені 14 приватних будинків, господарчі споруди, паркани, декілька легкових авто.
В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. У 2 багатоквартирних будинках уламки в квартирах.
У ДСНС уточнили, що житлові будинки пошкоджені у Бучанському та Фастівському районах Київщини.
Передісторія:
- Вранці 7 лютого Росія завдала ракетного удару по Україні, по всій території країни оголошували повітряну тривогу.
- У Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, повідомлялося, що ракети маневрували над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.
- Також звуки вибухів чули у Києві та області. За словами мера, у Києві через ракетну атаку в Дніпровському районі постраждали 11 людей, уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії.
- У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки є загиблий, поранені та пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.
- У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія била по Києву та області крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55, Повітряні сили збили приблизно 20 ворожих цілей у цьому регіоні.