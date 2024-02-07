Провадження за заявами 8 співробітників Bihus.Info теж передали в ДБР

Київська обласна прокуратура 7 лютого передала від Національної поліції до ДБР справу за заявами восьми співробітників Bihus.Info щодо незаконного стеження.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Сьогодні за постановою прокурора кримінальне провадження, яке було розпочато органами поліції Київської області за заявами представників видання (8 осіб –ред.) щодо порушення недотроканості приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу –ред.), передано для подальшого розслідування до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань".

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Деталі: Максимець додала, що питання щодо ймовірного об’єднання проваджень буде вирішено після надходження матеріалів до ГСУ ДБР.

Що передувало: 6 лютого Офіс генпрокурора забрав у СБУ і передав ДБР розслідування щодо стеження за Bihus.Info (спецслужба відкривала кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

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