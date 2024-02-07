Провадження за заявами 8 співробітників Bihus.Info теж передали в ДБР
Київська обласна прокуратура 7 лютого передала від Національної поліції до ДБР справу за заявами восьми співробітників Bihus.Info щодо незаконного стеження.
Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Сьогодні за постановою прокурора кримінальне провадження, яке було розпочато органами поліції Київської області за заявами представників видання (8 осіб –ред.) щодо порушення недотроканості приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу –ред.), передано для подальшого розслідування до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань".
Деталі: Максимець додала, що питання щодо ймовірного об’єднання проваджень буде вирішено після надходження матеріалів до ГСУ ДБР.
Що передувало: 6 лютого Офіс генпрокурора забрав у СБУ і передав ДБР розслідування щодо стеження за Bihus.Info (спецслужба відкривала кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
Передісторія:
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. При цьому журналісти заявили про незаконне стеження і прослушку. Вони провели власне розслідування.
- 5 січня журналісти-розслідувачі з Bihus.Info оприлюднили розслідування і заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.
- СБУ офіційно заявила, що керівництво вже прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності через незаконне стеження за журналістами Bihus.Info.
- Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та звільнення керівника ДЗНД СБУ.
- Народні депутати проголосували за виклик Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.Info.