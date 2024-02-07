Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Провадження за заявами 8 співробітників Bihus.Info теж передали в ДБР

Валентина РоманенкоСереда, 7 лютого 2024, 13:51
Провадження за заявами 8 співробітників Bihus.Info теж передали в ДБР
ілюстрація Бігус.Info

Київська обласна прокуратура 7 лютого передала від Національної поліції до ДБР справу за заявами восьми співробітників Bihus.Info щодо незаконного стеження.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Сьогодні за постановою прокурора кримінальне провадження, яке було розпочато органами поліції Київської області за заявами представників видання (8 осіб –ред.) щодо порушення недотроканості приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу –ред.), передано для подальшого розслідування до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань".

Реклама:

Деталі: Максимець додала, що питання щодо ймовірного об’єднання проваджень буде вирішено після надходження матеріалів до ГСУ ДБР.

Що передувало: 6 лютого Офіс генпрокурора забрав у СБУ і передав ДБР розслідування щодо стеження за Bihus.Info (спецслужба відкривала кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. При цьому журналісти заявили про незаконне стеження і прослушку. Вони провели власне розслідування.
  • 5 січня журналісти-розслідувачі з Bihus.Info оприлюднили розслідування і заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.
  • СБУ офіційно заявила, що керівництво вже прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності через незаконне стеження за журналістами Bihus.Info.
  • Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та звільнення керівника ДЗНД СБУ.
  • Народні депутати проголосували за виклик Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.Info.

Теми: ЗМІскандалСБУДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ЗМІ
Залужний схвалив зміни до акредитації журналістів під час воєнного стану
Офіс генпрокурора забрав у СБУ розслідування щодо стеження за Bihus.Info
Злочини СБУ в розслідуванні Bihus.infо. Звернення до президента
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: