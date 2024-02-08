У Києві стався вибух у будинку: загинув юнак

Юнак 2007 року народження загинув у результаті вибуху невідомого предмета у багатоповерховому будинку у Києві.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "У Києві від вибуху невідомого предмета загинув юнак".

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Деталі: Повідомлення про займання внаслідок вибуху невідомого предмета на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у Святошинському районі столиці надійшло до рятувальників о 23:24 7 лютого.

З будинку на безпечну відстань евакуювали 100 мешканців.

фото СНС

Під час гасіння пожежі виявили тіло юнака 2007 року народження.

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фото ДСНС

Загоряння ліквідували о 00:58.

"Причину трагедії встановлюватимуть правоохоронці", − підсумували у ДСНС.