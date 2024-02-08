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У Києві стався вибух у будинку: загинув юнак

Ірина БалачукЧетвер, 8 лютого 2024, 11:59
У Києві стався вибух у будинку: загинув юнак
Фото ДСНС

Юнак 2007 року народження загинув у результаті вибуху невідомого предмета у багатоповерховому будинку у Києві.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "У Києві від вибуху невідомого предмета загинув юнак".

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Деталі: Повідомлення про займання внаслідок вибуху невідомого предмета на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у Святошинському районі столиці надійшло до рятувальників о 23:24 7 лютого. 

З будинку на безпечну відстань евакуювали 100 мешканців. 

 
фото СНС

Під час гасіння пожежі виявили тіло юнака 2007 року народження. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ДСНС 

Загоряння ліквідували о 00:58.

"Причину трагедії встановлюватимуть правоохоронці", − підсумували у ДСНС.

Теми: Київвибухжертви
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