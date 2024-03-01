Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В РФ попрощалися з Навальним: у храм пустили лише близьких на 20 хвилин 

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 березня 2024, 15:55
В РФ попрощалися з Навальним: у храм пустили лише близьких на 20 хвилин 
фото: meduza

У Москві 1 березня поховали російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у 16 лютого у виправній колонії.  

Джерело: Meduza, SOTA, російська служба BBC 

Деталі: До церкви пустили тільки родичів і близьких. Після відспівування труну з тілом Навального винесли з церкви, її повезуть на кладовище. Відспівування тривало менше ніж 20 хвилин.

Реклама:

Територія церкви оточена металевими огорожами. Черга охочих попрощатися з Навальним розтягнулася більш ніж на кілометр. Точної кількості людей, які прийшли попрощатися не повідомляється, але йдеться про сотні бажаючих.

Люди, що стоять навколо огорож, періодично скандують "Навальний!" і "Не пробачимо!".

Крім того попрощатися з Навальним прийшли посли країн Євросоюзу і США. Так, біля храму помітили посла США Лінн Трейсі, посла Німеччини Олександра Граф Ламбсдорфф, посла Франції П'єра Леві та дипломатичних представників деяких інших країн Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

Після відспівування тіло Навального відвезли на Борисівське кладовище. Могила, в якій його поховали, розташована біля входу на кладовище.

Видання "Sota" повідомило, що рано-вранці біля церкви зібралися вже щонайменше сорок поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі й чергує ОМОН.

Поліцейські перевіряють документи й особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

Дружина Навального Юлія та його брат опублікували прощальні дописи в соцмережах.

Пряма мова Навальної: "Спасибі тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За любов, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те що ти про мене завжди думав.

Я не знаю, як жити без тебе, але я постараюся так, щоб ти там, нагорі, радів за мене і пишався мною. Я не знаю, впораюся чи ні, але я буду намагатися.

Ми обов'язково зустрінемося одного разу. У мене стільки для тебе нерозказаних історій, і в мене стільки для тебе збережених у телефоні пісень, дурних і смішних, узагалі, чесно кажучи, жахливих пісень, але вони про нас, і я так хотіла дати тобі їх послухати. І так хотіла дивитися, як ти їх слухаєш, смієшся, а потім обіймаєш мене.

Люблю тебе вічно. Спочивай з миром".

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
  • 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили. 
  • 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон. 
  • 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.
  • 27 лютого речниця політика Кіра Ярмиш повідомила, що московські ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Теми: НавальнийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
Навальний
Вісім країн ЄС закликали до санкцій проти судової системи РФ через смерть Навального
Головне зараз – протриматися, і Росія лусне
Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві
Останні новини
09:47
Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня
09:46
Уряд Польщі звинувачує хуліганів у сутичках під час протестів фермерів у Варшаві
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
Усі новини...
Реклама: