В РФ попрощалися з Навальним: у храм пустили лише близьких на 20 хвилин 

У Москві 1 березня поховали російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у 16 лютого у виправній колонії.

Джерело: Meduza, SOTA, російська служба BBC

Деталі: До церкви пустили тільки родичів і близьких. Після відспівування труну з тілом Навального винесли з церкви, її повезуть на кладовище. Відспівування тривало менше ніж 20 хвилин.

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Територія церкви оточена металевими огорожами. Черга охочих попрощатися з Навальним розтягнулася більш ніж на кілометр. Точної кількості людей, які прийшли попрощатися не повідомляється, але йдеться про сотні бажаючих.

Люди, що стоять навколо огорож, періодично скандують "Навальний!" і "Не пробачимо!".

Крім того попрощатися з Навальним прийшли посли країн Євросоюзу і США. Так, біля храму помітили посла США Лінн Трейсі, посла Німеччини Олександра Граф Ламбсдорфф, посла Франції П'єра Леві та дипломатичних представників деяких інших країн Євросоюзу.

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Після відспівування тіло Навального відвезли на Борисівське кладовище. Могила, в якій його поховали, розташована біля входу на кладовище.

Видання "Sota" повідомило, що рано-вранці біля церкви зібралися вже щонайменше сорок поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі й чергує ОМОН.

Поліцейські перевіряють документи й особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

Дружина Навального Юлія та його брат опублікували прощальні дописи в соцмережах.

Пряма мова Навальної: "Спасибі тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За любов, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те що ти про мене завжди думав.

Я не знаю, як жити без тебе, але я постараюся так, щоб ти там, нагорі, радів за мене і пишався мною. Я не знаю, впораюся чи ні, але я буду намагатися.

Ми обов'язково зустрінемося одного разу. У мене стільки для тебе нерозказаних історій, і в мене стільки для тебе збережених у телефоні пісень, дурних і смішних, узагалі, чесно кажучи, жахливих пісень, але вони про нас, і я так хотіла дати тобі їх послухати. І так хотіла дивитися, як ти їх слухаєш, смієшся, а потім обіймаєш мене.

Люблю тебе вічно. Спочивай з миром".

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