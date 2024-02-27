Не можуть поховати: соратникам Навального відмовляють ритуальні агенції Москви
Вівторок, 27 лютого 2024, 14:58
В Москві ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.
Джерело: речниця політика Кіра Ярмиш у Х
Пряма мова: "Десь кажуть, що приміщення зайняте. Десь відмовляються при згадуванні прізвища Навальний. В одному місці нам прямо сказали, що ритуальним агенціям заборонили з нами працювати".
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Деталі: Ярмиш розповіла, що обдзвонила більшість приватних та державних ритуальних агенцій, комерційних майданчиків та похоронних залів. Приміщення, де відбудеться прощання з російським опозиціонером, поки що знайти не вдається.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
- Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
- 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили.
- 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.
- 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.
- 26 лютого голова Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.