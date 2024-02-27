Не можуть поховати: соратникам Навального відмовляють ритуальні агенції Москви

В Москві ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Джерело: речниця політика Кіра Ярмиш у Х

Пряма мова: "Десь кажуть, що приміщення зайняте. Десь відмовляються при згадуванні прізвища Навальний. В одному місці нам прямо сказали, що ритуальним агенціям заборонили з нами працювати".

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Деталі: Ярмиш розповіла, що обдзвонила більшість приватних та державних ритуальних агенцій, комерційних майданчиків та похоронних залів. Приміщення, де відбудеться прощання з російським опозиціонером, поки що знайти не вдається.



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