До рейтингу лідерок "УП100.Сила жінок" увійшла Віра Платонова

Зовнішні експерти відзначили жінку у категорії "Бізнес".

Віра Платонова обіймає посаду старшої віцепрезидентки Visa у 17 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

Перед тим Віра Платонова працювала на посаді CEO у Mastercard, де за її керівництвом компанія неодноразово ставала однією з лідерок на українському платіжному ринку.

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Опісля перейшла працювати у одній з найбільших платіжних систем світу – Visa.

Щорічно Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом та іншими організаціями у понад 200 країнах світу.

Сьогодні на посаді старшої віцепрезидентки та директорки регіонального представництва Платонова відповідає за всю роботу компанії у сімнадцяти країнах.

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В Україні ж під керівництвом Платонової компанія займається не тільки розвитком бізнесу, а й створює благодійні проєкти, одними з таких – укриття для українських шкіл.

Також компанія допомагає українським підприємицям розвивати власні бізнеси та продовжує запускати спільні проєкти з благодійними фондами, щоб допомагати українцям, які постраждали від війни.

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до списку лідерок проєкту "УП100. Сила жінок".

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня.

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням.