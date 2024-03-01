В рейтинг лидеров "УП100.Сила женщин" вошла Вера Платонова
Внешние эксперты отметили женщину в категории "Бизнес".
Вера Платонова занимает должность старшего вице-президента Visa в 17 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Перед тем Вера Платонова работала в должности CEO в Mastercard, где под ее руководством компания неоднократно становилась одной из лидеров на украинском платежном рынке.
После перешла работать в одну из крупнейших платежных систем мира - Visa.
Ежегодно Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом и другими организациями в более чем 200 странах мира.
Сегодня в должности старшего вице-президента и директора регионального представительства Платонова отвечает за всю работу компании в семнадцати странах.
В Украине под руководством Платоновой компания занимается не только развитием бизнеса, но и создает благотворительные проекты, одними из таких – укрытия для украинских школ.
Также компания помогает украинским предпринимателям развивать собственные бизнесы и продолжает запускать совместные проекты с благотворительными фондами, чтобы помогать украинцам, пострадавшим от войны.
Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".
Церемония награждения состоится 20 марта.
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