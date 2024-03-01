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В рейтинг лидеров "УП100.Сила женщин" вошла Вера Платонова

"Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 16:40
В рейтинг лидеров УП100.Сила женщин вошла Вера Платонова

Внешние эксперты отметили женщину в категории "Бизнес".

Вера Платонова занимает должность старшего вице-президента Visa в 17 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Перед тем Вера Платонова работала в должности CEO в Mastercard, где под ее руководством компания неоднократно становилась одной из лидеров на украинском платежном рынке.

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После перешла работать в одну из крупнейших платежных систем мира - Visa.

Ежегодно Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом и другими организациями в более чем 200 странах мира.

Сегодня в должности старшего вице-президента и директора регионального представительства Платонова отвечает за всю работу компании в семнадцати странах.

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В Украине под руководством Платоновой компания занимается не только развитием бизнеса, но и создает благотворительные проекты, одними из таких – укрытия для украинских школ.

Также компания помогает украинским предпринимателям развивать собственные бизнесы и продолжает запускать совместные проекты с благотворительными фондами, чтобы помогать украинцам, пострадавшим от войны.

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

Церемония награждения состоится 20 марта.

Купить билет и посмотреть расписание события можно по ссылке.

Темы: Сила женщин
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