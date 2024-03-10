РосСМИ пишут, что главнокомандующего ВМС РФ отправили в отставку

По данным российских СМИ, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку.

Источник: "Медуза" со ссылкой на "Фонтанку" и "Известия"

Детали: По информации "Фонтанки", временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Реклама:

"Фонтанка" утверждает, что назначение Моисеева "уже доведено до личного состава".

"Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется", — говорится в публикации.

Об отставке Евменова также пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.

ВИДЕО ДНЯ

В пресс-службе ВМФ не стали комментировать "Фонтанке" информацию об отставке Евменова.

Официально о смене главнокомандующего ВМФ России не сообщалось.

Николай Евменов занимает пост главнокомандующего ВМФ России с мая 2019 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евменов попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и других стран.

Предыстория: