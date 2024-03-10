РосСМИ пишут, что главнокомандующего ВМС РФ отправили в отставку
По данным российских СМИ, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку.
Источник: "Медуза" со ссылкой на "Фонтанку" и "Известия"
Детали: По информации "Фонтанки", временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев.
"Фонтанка" утверждает, что назначение Моисеева "уже доведено до личного состава".
"Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется", — говорится в публикации.
Об отставке Евменова также пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
В пресс-службе ВМФ не стали комментировать "Фонтанке" информацию об отставке Евменова.
Официально о смене главнокомандующего ВМФ России не сообщалось.
Николай Евменов занимает пост главнокомандующего ВМФ России с мая 2019 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евменов попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и других стран.
Предыстория:
- В Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
- Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
- В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
- После этого россияне боятся выводить свои корабли в акваторию Черного моря.