Зеленський: Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 березня відреагував на російський удар по Кривому Рогу та заявив, що Україна буде завдавати ударів у відповідь.

Джерело: звернення Зеленського 12 березня

Пряма мова: "У цей час у Кривому Розі ще триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Зруйнована частина дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа. Багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким.



Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні".

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Деталі: Президент повідомив, що заслухав звіт головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів.



Пряма мова: Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх.

Що передувало:

Внаслідок атаки БпЛА 12 березня у місті Орел та в Нижньогородській області РФ загорілись нафтобази.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що не може коментувати, якими засобами атакували нафтобази в Росії, але наголосив, що робота зі знищення тих об’єктів, які забезпечують російські війська, буде продовжуватися.

У будівлю адміністрації російського обласного центру Бєлгорода 12 березня врізався український безпілотник, постраждали 2 людини, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.