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Зеленский: Мы будем наносить российскому государству ответные потери

Татьяна ОлейникВторник, 12 марта 2024, 21:26
Зеленский: Мы будем наносить российскому государству ответные потери
Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 марта отреагировал на российский удар по Кривому Рогу и заявил, что Украина будет наносить ответные удары.

Источник: обращение Зеленского 12 марта

Прямая речь: "В настоящее время в Кривом Роге еще продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Разрушенная часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был пожар. Многие пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким.

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Мы будем наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины – для разных народов наши действия сейчас спасительны".

Детали: Президент сообщил, что заслушал отчет главнокомандующего ВСУ Александр Сырский по поводу наших действий на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов.

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Прямая речь: Также сегодня получил предварительные результаты по применению наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – реальное приближение безопасности для всех.

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