Зеленский: Мы будем наносить российскому государству ответные потери
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 марта отреагировал на российский удар по Кривому Рогу и заявил, что Украина будет наносить ответные удары.
Источник: обращение Зеленского 12 марта
Прямая речь: "В настоящее время в Кривом Роге еще продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Разрушенная часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был пожар. Многие пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким.
Мы будем наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины – для разных народов наши действия сейчас спасительны".
Детали: Президент сообщил, что заслушал отчет главнокомандующего ВСУ Александр Сырский по поводу наших действий на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов.
Прямая речь: Также сегодня получил предварительные результаты по применению наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – реальное приближение безопасности для всех.
Что предшествовало:
- В результате атаки БпЛА 12 марта в городе Орел и в Нижегородской области РФ загорелись нефтебазы.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что не может комментировать, какими средствами атаковали нефтебазы в России, но подчеркнул, что работа по уничтожению тех объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.
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В здание администрации российского областного центра Белгорода 12 марта врезался украинский беспилотник, пострадали 2 человека, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.