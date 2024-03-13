Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну
Президент країни-агресора Володимир Путін прокоментував прорив бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" в Бєлгородську та Курську області. Він вважає це спробою зірвати вибори та "отримати козир" для обміну територій на можливих переговорах.
Джерело: Путін в інтерв’ю російським пропагандистам "России 1" і "РИА Новости"
Пряма мова Путіна: "Але тим не менше головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян. Перше. Друге - це інформаційний ефект, про який я вже сказав. Але третє - якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".
Деталі: Він додав, що, з іншого боку, такі атаки відбуваються начебто "на тлі невдач України на лінії зіткнення" і розраховані на "інформаційний ефект" та начебто не досялгли жодної з цілей.
Путін також вважає, що серед добровольців знаходяться іноземні найманці. "Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами - ось остання доповідь генерального штабу - десь до 300 осіб, зокрема за участю іноземних найманців", - сказав він.
Що передувало:
- Перед цим бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.
- Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- У той же час російська ФСБ заявила, що під час спроби проникнути на територію Росії було вбито понад 100 бійців, які проривались з України, і знищено десятки одиниць техніки. Водночас у соцмережах добровольчі українські формування публікують відео зі стрілецькою зброєю і знищення російської техніки на території РФ.
- Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик" в "УП.Підсумки" заявив, що бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" станом на вечір 12 березня залишаються в Курській і Бєлгородській областях Росії та анонсують "спекотну ніч".