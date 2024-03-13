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Путин прокомментировал рейд добровольцев на территорию РФ: хотят сорвать выборы и захватить территории для обмена

Станислав ПогориловСреда, 13 марта 2024, 08:22
Путин прокомментировал рейд добровольцев на территорию РФ: хотят сорвать выборы и захватить территории для обмена
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны агрессора Владимир Путин прокомментировал прорыв бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" в Белгородскую и Курскую области. Он считает это попыткой сорвать выборы и "получить козырь" для обмена территорий на возможных переговорах.

Источник: Путин в интервью российским пропагандистам "России 1" и "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе - это информационный эффект, о котором я уже сказал. Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это".

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Детали: Он добавил, что, с другой стороны, такие атаки происходят якобы "на фоне неудач Украины на линии соприкосновения" и рассчитаны на "информационный эффект" и якобы не достигли ни одной из целей.

Путин также считает, что среди добровольцев находятся иностранные наемники. "Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал он.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы. 
  • Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
  • В то же время российская ФСБ заявила, что при попытке проникнуть на территорию России было убито более 100 бойцов, которые прорывались из Украины, и уничтожено десятки единиц техники. В то же время в соцсетях добровольческие украинские формирования публикуют видео со стрелковым оружием и уничтожения российской техники на территории РФ.
  • Позже доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик" в "УП.Итоги" заявил, что Бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" по состоянию на вечер 12 марта остаются в Курской и Белгородской областях России и анонсируют "жаркую ночь".

Темы: ПутинвойнаРосcияУкраина
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