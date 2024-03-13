Путин прокомментировал рейд добровольцев на территорию РФ: хотят сорвать выборы и захватить территории для обмена

Президент страны агрессора Владимир Путин прокомментировал прорыв бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" в Белгородскую и Курскую области. Он считает это попыткой сорвать выборы и "получить козырь" для обмена территорий на возможных переговорах.

Источник: Путин в интервью российским пропагандистам "России 1" и "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе - это информационный эффект, о котором я уже сказал. Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это".

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Детали: Он добавил, что, с другой стороны, такие атаки происходят якобы "на фоне неудач Украины на линии соприкосновения" и рассчитаны на "информационный эффект" и якобы не достигли ни одной из целей.

Путин также считает, что среди добровольцев находятся иностранные наемники. "Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал он.

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