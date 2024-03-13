"Свобода Росії" показала, як нищить російський пункт управління
Добровольці РДК та легіону "Свобода Росії" опублікували відео зі знищенням російського пункту управління на роботи БПЛА проти ворога.
Джерело: "Свобода Росії", РДК
Деталі: "Свобода Росії" опублікувала відео зі знищенням російського пункту управління та поділилась кадрами бійців з Тьоткіного, яке 12 березня добровольцям вдалося взяти під контроль.
Легіон "Свобода Росії" опублікував відео зі знищенням російського пункту управління pic.twitter.com/F6iIlHvF71— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2024
Водночас, РДК поділився відео, як "FPV-дрони підрозділу БПЛА РДК атакують армію кремлівського режиму".
Глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін із позивним White Rex розповів в коментарі УП, що добровольці будуть продовжувати операцію. За його словами, під час своїх рейдів бійці використовують переважно трофейну російську зброю.
Під час операцій бійці діють у зв'язці з ЗСУ та даними української розвідки, але Нікітін наголосив, що дії РДК за територією державного кордону України виключно власна ініціатива і планування РДК.
З кожною новою операцією на території Росії, за словами Нікітіна, збільшуються масштаби: "Більше артилерії, більше техніки, більше людей, більш глобальні завдання". Також російські добровольці намагаються покращити логістику та координацію з іншими підрозділами російських добровольців.
Нагадаємо:
- 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.
- Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях Росії, ведуть бої і завдають ураження збройним силам Росії, заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".