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"Свобода Росії" показала, як нищить російський пункт управління

Альона Мазуренко Середа, 13 березня 2024, 11:24
Свобода Росії показала, як нищить російський пункт управління
фото: "Свобода Росії"

Добровольці РДК та легіону "Свобода Росії" опублікували відео зі знищенням російського пункту управління на роботи БПЛА проти ворога. 

Джерело: "Свобода Росії", РДК

Деталі: "Свобода Росії" опублікувала відео зі знищенням російського пункту управління та поділилась кадрами бійців з Тьоткіного, яке 12 березня добровольцям вдалося взяти під контроль. 

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Водночас, РДК поділився відео, як "FPV-дрони підрозділу БПЛА РДК атакують армію кремлівського режиму".

Глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін із позивним White Rex розповів в коментарі УП, що добровольці будуть продовжувати операцію. За його словами, під час своїх рейдів бійці використовують переважно трофейну російську зброю. 

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Під час операцій бійці діють у зв'язці з ЗСУ та даними української розвідки, але Нікітін наголосив, що дії РДК за територією державного кордону України виключно власна ініціатива і планування РДК. 

З кожною новою операцією на території Росії, за словами Нікітіна, збільшуються масштаби: "Більше артилерії, більше техніки, більше людей, більш глобальні завдання". Також російські добровольці намагаються покращити логістику та координацію з іншими підрозділами російських добровольців.

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Теми: Росіявійна
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