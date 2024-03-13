"Свобода России" показала, как уничтожает российский пункт управления
Добровольцы РДК и легиона "Свобода России" опубликовали видео с уничтожением российского пункта управления на работы БПЛА против врага.
Источник: "Свобода России", РДК
Детали: "Свобода России" опубликовала видео с уничтожением российского пункта управления и поделилась кадрами бойцов из Теткино, которое 12 марта добровольцам удалось взять под контроль.
Легіон "Свобода Росії" опублікував відео зі знищенням російського пункту управління pic.twitter.com/F6iIlHvF71— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2024
В то же время, РДК поделился видео, как "FPV-дроны подразделения БПЛА РДК атакуют армию кремлевского режима".
Глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным White Rex рассказал в комментарии УП, что добровольцы будут продолжать операцию. По его словам, во время своих рейдов бойцы используют преимущественно трофейное российское оружие.
Во время операций бойцы действуют в связке с ВСУ и данными украинской разведки, но Никитин отметил, что действия РДК за территорией государственной границы Украины исключительно собственная инициатива и планирование РДК.
С каждой новой операцией на территории России, по словам Никитина, увеличиваются масштабы: "Больше артиллерии, больше техники, больше людей, более глобальные задачи". Также российские добровольцы пытаются улучшить логистику и координацию с другими подразделениями российских добровольцев.
Напомним:
- 12 марта бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы.
- Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
- Бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" продвигаются в Курской и Белгородской областях России, ведут бои и наносят поражение вооруженным силам России, заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик".