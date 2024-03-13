"Свобода России" показала, как уничтожает российский пункт управления

Добровольцы РДК и легиона "Свобода России" опубликовали видео с уничтожением российского пункта управления на работы БПЛА против врага.

Источник: "Свобода России", РДК

Детали: "Свобода России" опубликовала видео с уничтожением российского пункта управления и поделилась кадрами бойцов из Теткино, которое 12 марта добровольцам удалось взять под контроль.

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Легіон "Свобода Росії" опублікував відео зі знищенням російського пункту управління pic.twitter.com/F6iIlHvF71 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2024

В то же время, РДК поделился видео, как "FPV-дроны подразделения БПЛА РДК атакуют армию кремлевского режима".

Глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным White Rex рассказал в комментарии УП, что добровольцы будут продолжать операцию. По его словам, во время своих рейдов бойцы используют преимущественно трофейное российское оружие.

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Во время операций бойцы действуют в связке с ВСУ и данными украинской разведки, но Никитин отметил, что действия РДК за территорией государственной границы Украины исключительно собственная инициатива и планирование РДК.

С каждой новой операцией на территории России, по словам Никитина, увеличиваются масштабы: "Больше артиллерии, больше техники, больше людей, более глобальные задачи". Также российские добровольцы пытаются улучшить логистику и координацию с другими подразделениями российских добровольцев.

Напомним: