РДК: Будемо робити все, щоб у прикордонних районах ніяких виборів Путіна не було
Бійці Російського добровольчого корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було.
Джерело: глава і засновник РДК Денис Нікітін із позивним White Rex в коментарі УП.Підсумки
Пряма мова: "Я думаю, що бійці Російського добровольчого корпусу зроблять усе, щоб у прикордонних з Україною районах ніяких виборів (президента РФ - ред.) не було. Ймовірно, це можна назвати однією із цілей нашої поточної операції".
Деталі: За словами Нікітіна, бійці РДК можуть вплинути і показати людям, що в РФ плануються не вибори, а фарс і це одне із політичних завдань російських добровольців.
Також він розповів, що після кожної подібної операції до лав РДК хочуть приєднатися все більше росіян.
Пряма мова: "Кожна подібна операція доводить, що боротися з Путінським режимом можна і потрібно це робити виключно зі зброєю. Жодних беззубих акцій, як ліхтарики в нічне небо, чи чим там російська опозиція займалася останні 20 років. Це все не працює.
Смерть Олексія Навального лише впевнила всіх у нашій правоті. Лише збройний опір.
І РДК показує, як виглядає цей збройний опір, як виглядає справжня боротьба за майбутнє Росії. Велика кількість людей дивляться на нас, бачать наші успіхи і знаходять в собі сміливість, щоби приєднатися до нашої боротьби".
Нагадаємо:
- 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.
- Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях Росії, ведуть бої і завдають ураження збройним силам Росії, заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".