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РДК: Будемо робити все, щоб у прикордонних районах ніяких виборів Путіна не було

Альона Мазуренко Середа, 13 березня 2024, 12:11
РДК: Будемо робити все, щоб у прикордонних районах ніяких виборів Путіна не було

Бійці Російського добровольчого корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було.

Джерело: глава і засновник РДК Денис Нікітін із позивним White Rex в коментарі УП.Підсумки

Пряма мова: "Я думаю, що бійці Російського добровольчого корпусу зроблять усе, щоб у прикордонних з Україною районах ніяких виборів (президента РФ - ред.) не було. Ймовірно, це можна назвати однією із цілей нашої поточної операції".

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Деталі: За словами Нікітіна, бійці РДК можуть вплинути і показати людям, що в РФ плануються не вибори, а фарс і це одне із політичних завдань російських добровольців. 

Також він розповів, що після кожної подібної операції до лав РДК хочуть приєднатися все більше росіян.

Пряма мова: "Кожна подібна операція доводить, що боротися з Путінським режимом можна і потрібно це робити виключно зі зброєю. Жодних беззубих акцій, як ліхтарики в нічне небо, чи чим там російська опозиція займалася останні 20 років. Це все не працює.

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Смерть Олексія Навального лише впевнила всіх у нашій правоті. Лише збройний опір.

І РДК показує, як виглядає цей збройний опір, як виглядає справжня боротьба за майбутнє Росії. Велика кількість людей дивляться на нас, бачать наші успіхи і знаходять в собі сміливість, щоби приєднатися до нашої боротьби". 

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Теми: Росіявиборидобровольцівійна
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