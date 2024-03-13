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РДК: Будем делать все, чтобы в приграничных районах никаких выборов Путина не было

Алена МазуренкоСреда, 13 марта 2024, 12:11
РДК: Будем делать все, чтобы в приграничных районах никаких выборов Путина не было

Бойцы Российского добровольческого корпуса будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.

Источник: глава и основатель РДК Денис Никитин с позывным White Rex в комментарии УП.Підсумки

Прямая речь: "Я думаю, что бойцы Российского добровольческого корпуса сделают все, чтобы в приграничных с Украиной районах никаких выборов (президента РФ - ред.) не было. Вероятно, это можно назвать одной из целей нашей текущей операции".

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Детали: По словам Никитина, бойцы РДК могут повлиять и показать людям, что в РФ планируются не выборы, а фарс и это одна из политических задач российских добровольцев.

Также он рассказал, что после каждой подобной операции в ряды РДК хотят присоединиться все больше россиян.

Прямая речь: "Каждая подобная операция доказывает, что бороться с Путинским режимом можно и нужно это делать исключительно с оружием. Никаких беззубых акций, как фонарики в ночное небо, или чем там российская оппозиция занималась последние 20 лет. Это все не работает.

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Смерть Алексея Навального только убедила всех в нашей правоте. Только вооруженное сопротивление.

И РДК показывает, как выглядит это вооруженное сопротивление, как выглядит настоящая борьба за будущее России. Большое количество людей смотрят на нас, видят наши успехи и находят в себе смелость, чтобы присоединиться к нашей борьбе".

Напомним:

Темы: Росcиявиборыдобровольцывойна
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