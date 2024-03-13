Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Середа, 13 березня 2024, 14:22
Кількість загиблих після ракетного удару по Кривому рогу Дніпропетровщини у вівторок зросла до 5, під завалами знайшли тіло чоловіка.
Джерело: ДСНС, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram
Пряма мова Вілкула: "На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів".
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Деталі: Рятувальникик повідомили, що тіло загиблої особи знайшли на 8 поверсі 9-поверхового будинку. Голова Ради оборони Кривого Рогу висловив співчуття рідним загиблого.
Передісторія:
- 12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення.
- Згодом стало відомо, що у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.
- Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу.
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