Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5

Кількість загиблих після ракетного удару по Кривому рогу Дніпропетровщини у вівторок зросла до 5, під завалами знайшли тіло чоловіка.

Джерело: ДСНС, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів".

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Деталі: Рятувальникик повідомили, що тіло загиблої особи знайшли на 8 поверсі 9-поверхового будинку. Голова Ради оборони Кривого Рогу висловив співчуття рідним загиблого.

Передісторія:

12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення.

Згодом стало відомо, що у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.

Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу.