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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5

Станіслав ПогоріловСереда, 13 березня 2024, 14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Кількість загиблих після ракетного удару по Кривому рогу Дніпропетровщини у вівторок зросла до 5, під завалами знайшли тіло чоловіка.

Джерело: ДСНС, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів".

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Деталі: Рятувальникик повідомили, що тіло загиблої особи знайшли на 8 поверсі 9-поверхового будинку. Голова Ради оборони Кривого Рогу висловив співчуття рідним загиблого.

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Теми: Кривий Рігжертвиракетний удар
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