Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 5

Количество погибших после ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины во вторник возросло до 5, под завалами нашли тело мужчины.

Источник: ГСЧС, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина. Был обнаружен при разборе завалов на одном из этажей".

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Детали: Спасатели сообщили, что тело погибшего нашли на 8 этаже 9-этажного дома. Председатель Совета обороны Кривого Рога выразил соболезнования родным погибшего.

Предыстория:

12 марта россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Тогда сообщалось, что три человека погибли и еще более 40 получили ранения.

Позже стало известно, что в больнице умерла раненая женщина, таким образом количество погибших от российского ракетного удара возросло до 4.

Полиция опубликовала видео первых минут спасения людей после удара россиян по Кривому Рогу.