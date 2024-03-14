Федерації журналістів: Польща має розслідувати перешкоджання роботі українських журналістів, які знімали торгівлю з РФ

Міжнародна та Європейська федерації журналістів закликали владу Польщі ретельно розслідувати цілеспрямоване перешкоджання польськими правоохоронцями роботі українських журналістів з "Української правди" та "Район.in.ua" під час виконання редакційних завдань.

Джерело: заява IFJ-EFJ

Дослівно: "З початку 2024 року українські журналісти, які розслідують економічні зв'язки Польщі з Росією та Білоруссю, зіткнулися з цілеспрямованим перешкоджанням їхній діяльності з боку польських правоохоронців".

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Деталі: Зазначається, що журналісти з інтернет-видання "Українська правда" та "Район.in.ua" зазнала серйозних перешкод у своїй професійній роботі, від обшуків транспортних засобів до конфіскації обладнання. Мова йде також про арешти та депортацію.

"МФЖ та ЄФЖ стурбовані таким постійним перешкоджанням роботі українських журналістів у Польщі, що створює серйозні загрози для безпеки журналістів і самої свободи преси", - підкреслюється у заяві.

Також федерації закликали польську владу вжити негайних заходів для захисту журналістів, зокрема скасувати депортацію Юрія Конкевича та Олександра Пилюка.

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