Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Федерації журналістів: Польща має розслідувати перешкоджання роботі українських журналістів, які знімали торгівлю з РФ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 березня 2024, 20:26
Федерації журналістів: Польща має розслідувати перешкоджання роботі українських журналістів, які знімали торгівлю з РФ
Фото: Getty Images

Міжнародна та Європейська федерації журналістів закликали владу Польщі ретельно розслідувати цілеспрямоване перешкоджання польськими правоохоронцями роботі українських журналістів з "Української правди" та "Район.in.ua" під час виконання редакційних завдань.

Джерело: заява IFJ-EFJ

Дослівно: "З початку 2024 року українські журналісти, які розслідують економічні зв'язки Польщі з Росією та Білоруссю, зіткнулися з цілеспрямованим перешкоджанням їхній діяльності з боку польських правоохоронців".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що журналісти з інтернет-видання "Українська правда" та "Район.in.ua" зазнала серйозних перешкод  у своїй професійній роботі, від обшуків транспортних засобів до конфіскації обладнання. Мова йде також про арешти та депортацію.

"МФЖ та ЄФЖ стурбовані таким постійним перешкоджанням роботі українських журналістів у Польщі, що створює серйозні загрози для безпеки журналістів і самої свободи преси", - підкреслюється у заяві.

Також федерації закликали польську владу вжити негайних заходів для захисту журналістів, зокрема скасувати депортацію Юрія Конкевича та Олександра Пилюка.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Granica на мяжы". Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь

Передісторія:

  • 27 лютого журналіст УП Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом з оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.
  • Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участю спецслужб – відпустили.
  • Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалося владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.
  • Польська поліція спершу заперечувала, що затримувала представників ЗМІ, але згодом це визнала і пояснила, що перед затриманням журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором біля польсько-білоруського кордону отримала повідомлення від "небайдужого мешканця" про двох чоловіків, які фотографували та використовували дрон біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту.
  • 13 березня українське інформагентство "Район.ін.юа" заявило, що у Польщі затримали його двох журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі Польщі з Росією.

Теми: ЗМІПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР відкидає звинувачення Путіна, що терористи їхали в Україну

Франко-німецький виробник зброї створить підприємство в Україні

США мають дані, що до теракту під Москвою причетні ІДІЛ, та попереджали РФ – ЗМІ

фотоНа росТБ показали фейк з Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту

Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті

Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Усі новини...
ЗМІ
В уряді Фіцо готують суперечливу реформу суспільного мовника
Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ
"Українська правда" залучає провідних західних медіаменеджерів та експертів до своєї Консультаційної Ради
Останні новини
14:57
ГУР відкидає звинувачення Путіна, що терористи їхали в Україну
14:43
В Іспанії тимчасово заблокували Telegram
14:33
Путін звернувся до росіян через пів доби після теракту
14:30
Зареєструватися на НМТ тепер можна через "Дію": покрокова інструкція
14:29
Франко-німецький виробник зброї створить підприємство в Україні
14:17
Через пошкодження ДніпроГЕС втрачено близько 20% потужностей Укргідроенерго
14:06
відеоПрикордонники показали полювання на "Шахеди" у суцільній темряві
14:00
Український диригент Кирило Карабиць отримав орден від короля Британії
13:40
У Харкові найскладніша енергетична ситуація - Зеленський
13:26
Путін із часу теракту не виходить на публіку, але зідзвонився з Лукашенком
Усі новини...
Реклама: