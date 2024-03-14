Федерації журналістів: Польща має розслідувати перешкоджання роботі українських журналістів, які знімали торгівлю з РФ
Міжнародна та Європейська федерації журналістів закликали владу Польщі ретельно розслідувати цілеспрямоване перешкоджання польськими правоохоронцями роботі українських журналістів з "Української правди" та "Район.in.ua" під час виконання редакційних завдань.
Джерело: заява IFJ-EFJ
Дослівно: "З початку 2024 року українські журналісти, які розслідують економічні зв'язки Польщі з Росією та Білоруссю, зіткнулися з цілеспрямованим перешкоджанням їхній діяльності з боку польських правоохоронців".
Деталі: Зазначається, що журналісти з інтернет-видання "Українська правда" та "Район.in.ua" зазнала серйозних перешкод у своїй професійній роботі, від обшуків транспортних засобів до конфіскації обладнання. Мова йде також про арешти та депортацію.
"МФЖ та ЄФЖ стурбовані таким постійним перешкоджанням роботі українських журналістів у Польщі, що створює серйозні загрози для безпеки журналістів і самої свободи преси", - підкреслюється у заяві.
Також федерації закликали польську владу вжити негайних заходів для захисту журналістів, зокрема скасувати депортацію Юрія Конкевича та Олександра Пилюка.
Знати більше: "Granica на мяжы". Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь
Передісторія:
- 27 лютого журналіст УП Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом з оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.
- Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участю спецслужб – відпустили.
- Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалося владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.
- Польська поліція спершу заперечувала, що затримувала представників ЗМІ, але згодом це визнала і пояснила, що перед затриманням журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором біля польсько-білоруського кордону отримала повідомлення від "небайдужого мешканця" про двох чоловіків, які фотографували та використовували дрон біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту.
- 13 березня українське інформагентство "Район.ін.юа" заявило, що у Польщі затримали його двох журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі Польщі з Росією.