Федерации журналистов: Польша должна расследовать препятствование работе украинских журналистов, которые снимали торговлю с РФ

Международная и Европейская федерации журналистов призвали власти Польши тщательно расследовать целенаправленное препятствование польскими правоохранителями работы украинских журналистов из "Украинской правды" и "Район.in.ua" во время выполнения редакционных задач.

Источник: заявление IFJ-EFJ

Дословно: "С начала 2024 года украинские журналисты, которые расследуют экономические связи Польши с Россией и Беларусью, столкнулись с целенаправленным препятствованием их деятельности со стороны польских правоохранителей".

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Детали: Отмечается, что журналисты из интернет-издания "Украинская правда" и "Район.in.ua" подверглась серьезным препятствиям в своей профессиональной работе, от обысков транспортных средств до конфискации оборудования. Речь идет также об арестах и депортации.

"МФЖ и ЕФЖ обеспокоены таким постоянным препятствованием работе украинских журналистов в Польше, что создает серьезные угрозы для безопасности журналистов и самой свободы прессы", - подчеркивается в заявлении.

Также федерации призвали польские власти принять немедленные меры для защиты журналистов, в частности отменить депортацию Юрия Конкевича и Александра Пилюка.

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