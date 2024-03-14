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Федерации журналистов: Польша должна расследовать препятствование работе украинских журналистов, которые снимали торговлю с РФ

Станислав ПогориловЧетверг, 14 марта 2024, 20:26
Федерации журналистов: Польша должна расследовать препятствование работе украинских журналистов, которые снимали торговлю с РФ
Фото: Getty Images

Международная и Европейская федерации журналистов призвали власти Польши тщательно расследовать целенаправленное препятствование польскими правоохранителями работы украинских журналистов из "Украинской правды" и "Район.in.ua" во время выполнения редакционных задач.

Источник: заявление IFJ-EFJ

Дословно: "С начала 2024 года украинские журналисты, которые расследуют экономические связи Польши с Россией и Беларусью, столкнулись с целенаправленным препятствованием их деятельности со стороны польских правоохранителей".

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Детали: Отмечается, что журналисты из интернет-издания "Украинская правда" и "Район.in.ua" подверглась серьезным препятствиям в своей профессиональной работе, от обысков транспортных средств до конфискации оборудования. Речь идет также об арестах и депортации.

"МФЖ и ЕФЖ обеспокоены таким постоянным препятствованием работе украинских журналистов в Польше, что создает серьезные угрозы для безопасности журналистов и самой свободы прессы", - подчеркивается в заявлении.

Также федерации призвали польские власти принять немедленные меры для защиты журналистов, в частности отменить депортацию Юрия Конкевича и Александра Пилюка.

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Предистория:

  • 27 февраля журналист "Украинской правды" Михаил Ткач работал возле польско-белорусской границы (Подляское воеводство граничит с белорусской территорией) вместе с оператором, снимая материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.
  • После этого к нему подошли полицейские, которые показали свои удостоверения, далее отвезли в комендатуру, обыскали машину и технику, и после четырех часов и допроса с участием спецслужб – отпустили.
  • Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.
  • Польская полиция сначала отрицала, что задерживала представителей СМИ, но позже это признала и объяснила, что перед задержанием журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором у польско-белорусской границы получила сообщение от "неравнодушного жителя" о двух мужчинах, которые фотографировали и использовали дрон у путей вблизи железнодорожного узла в селе Голяшин Луковского повета.
  • 13 марта украинское информагентство "Район.ин.юа" заявило, что в Польше задержали его двух журналистов, которые проводили расследование о торговле Польши с Россией.

Темы: СМИПольшаУкраина
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