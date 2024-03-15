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Актору, який очолив штаб Путіна на "виборах", оголосили ще одну підозру

Анастасія ПроцП'ятниця, 15 березня 2024, 13:53
Актору, який очолив штаб Путіна на виборах, оголосили ще одну підозру
Володимир Машков. Фото: Getty Images

Українські правоохоронці повідомили про ще одну підозру відомому російському актору Володимиру Машкову, який очолює "виборчий штаб" Володимира Путіна. Йому інкримінують пропаганду війни Росії проти України.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, Машков, як публічна особа у Росії, відкрито підтримав так звану "спеціальну воєнну операцію" на території України. 

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У березні 2022 року актор взяв участь у концерті-мітингу в Москві на честь річниці анексії Росією території АР Крим. Там чоловік виголосив промову на підтримку президента РФ та дій російської армії на території України.

З подібною риторикою Машков також виступав у вересні 2022 року під час так званої "патріотичної акції", що присвячена проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих Росією територіях України.

У грудні 2023 року  актора призначили співголовою "виборчого штабу" Путіна на так званих виборах. 

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На цій "посаді" Машков став ключовим рупором пропаганди у "передвиборчій кампанії" російського диктатора. Він публічно закликає підтримувати солдатів РФ, які воюють проти України.

Також актор виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території України.

Передісторія

  • У травні 2023 року українські правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України відомому російському акторові Володимиру Машкову. За даними слідства, від початку збройної агресії РФ проти України впродовж 2022 року відомий російський актор систематично брав участь у концертах і публічних заходах на території РФ, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей на підтримку президента та військовослужбовців держави-агресора.
  • 21 грудня 2023 року стало відомо, що Володимир Машков очолив виборчий штаб Володимира Путіна на так званих "виборах", які призначено на 15-17 березня 2024 року.

Теми: РосіявійнаСБУ
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