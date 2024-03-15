Актору, який очолив штаб Путіна на "виборах", оголосили ще одну підозру
Українські правоохоронці повідомили про ще одну підозру відомому російському актору Володимиру Машкову, який очолює "виборчий штаб" Володимира Путіна. Йому інкримінують пропаганду війни Росії проти України.
Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора
Деталі: За даними слідства, Машков, як публічна особа у Росії, відкрито підтримав так звану "спеціальну воєнну операцію" на території України.
У березні 2022 року актор взяв участь у концерті-мітингу в Москві на честь річниці анексії Росією території АР Крим. Там чоловік виголосив промову на підтримку президента РФ та дій російської армії на території України.
З подібною риторикою Машков також виступав у вересні 2022 року під час так званої "патріотичної акції", що присвячена проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих Росією територіях України.
У грудні 2023 року актора призначили співголовою "виборчого штабу" Путіна на так званих виборах.
На цій "посаді" Машков став ключовим рупором пропаганди у "передвиборчій кампанії" російського диктатора. Він публічно закликає підтримувати солдатів РФ, які воюють проти України.
Також актор виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території України.
Передісторія
- У травні 2023 року українські правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України відомому російському акторові Володимиру Машкову. За даними слідства, від початку збройної агресії РФ проти України впродовж 2022 року відомий російський актор систематично брав участь у концертах і публічних заходах на території РФ, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей на підтримку президента та військовослужбовців держави-агресора.
- 21 грудня 2023 року стало відомо, що Володимир Машков очолив виборчий штаб Володимира Путіна на так званих "виборах", які призначено на 15-17 березня 2024 року.