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Актеру, который возглавил штаб Путина на "выборах", объявили еще одно подозрение

Анастасия ПроцПятница, 15 марта 2024, 13:53
Актеру, который возглавил штаб Путина на выборах, объявили еще одно подозрение
Владимир Машков. Фото: Getty Images

Украинские правоохранители сообщили о еще одном подозрении известному российскому актеру Владимиру Машкову, который возглавляет "избирательный штаб" Владимира Путина. Ему инкриминируют пропаганду войны России против Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, Машков, как публичное лицо в России, открыто поддержал так называемую "специальную военную операцию" на территории Украины. 

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В марте 2022 года актер принял участие в концерте-митинге в Москве в честь годовщины аннексии Россией территории АР Крым. Там мужчина произнес речь в поддержку президента РФ и действий российской армии на территории Украины.

С подобной риторикой Машков также выступал в сентябре 2022 года во время так называемой "патриотической акции", посвященной проведению незаконных референдумов на временно оккупированных Россией территориях Украины.

В декабре 2023 года актера назначили сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых выборах. 

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На этой "должности" Машков стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" российского диктатора. Он публично призывает поддерживать солдат РФ, которые воюют против Украины.

Также актер оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части территории Украины.

Предыстория

  • В мае 2023 года украинские правоохранители сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины известному российскому актеру Владимиру Машкову. По данным следствия, с начала вооруженной агрессии РФ против Украины в течение 2022 года известный российский актер систематически участвовал в концертах и публичных мероприятиях на территории РФ, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в поддержку президента и военнослужащих государства-агрессора.
  • 21 декабря 2023 года стало известно, что Владимир Машков возглавил избирательный штаб Владимира Путина на так называемых "выборах", которые назначены на 15-17 марта 2024 года.

Темы: РосcиявойнаСБУ
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