Актеру, который возглавил штаб Путина на "выборах", объявили еще одно подозрение

Украинские правоохранители сообщили о еще одном подозрении известному российскому актеру Владимиру Машкову, который возглавляет "избирательный штаб" Владимира Путина. Ему инкриминируют пропаганду войны России против Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, Машков, как публичное лицо в России, открыто поддержал так называемую "специальную военную операцию" на территории Украины.

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В марте 2022 года актер принял участие в концерте-митинге в Москве в честь годовщины аннексии Россией территории АР Крым. Там мужчина произнес речь в поддержку президента РФ и действий российской армии на территории Украины.

С подобной риторикой Машков также выступал в сентябре 2022 года во время так называемой "патриотической акции", посвященной проведению незаконных референдумов на временно оккупированных Россией территориях Украины.

В декабре 2023 года актера назначили сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых выборах.

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На этой "должности" Машков стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" российского диктатора. Он публично призывает поддерживать солдат РФ, которые воюют против Украины.

Также актер оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части территории Украины.

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